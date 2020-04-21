21 апреля 2020, 09:51
Зверье мое

По Медвежьегорскому району разгуливает медведь

Зверь проснулся: фотографии медвежьих следов появились в социальной сети

Фото медвежьих следов выложила сегодня на своей странице в социальной сети Любовь Банько. Снимки были сделаны в Медвежьегорском районе.

«Медведя не встретили))) Вот и Потапыч проснулся»,

– написала Любовь Банько.

Мы попросили прокомментировать ситуацию орнитолога, сотрудника Института биологии КарНЦ РАН Андрея Толстогузова. Судя по его ответу, слава Богу, что Любовь не встретила мишку. 

– Медведи повторно не впадают в спячку. Если проснулся, то уже все. Поэтому шатуны – медведи, которые не залегли спать или слишком рано проснулись, так опасны. Но шатуны обречены на гибель, медведь не сможет себя прокормить зимой,

– прокомментировал порталу «Петрозаводск говорит» Андрей Толстогузов.

Получается, жителям Медвежьегорского района следует соблюдать особую осторожность.

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