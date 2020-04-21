По Медвежьегорскому району разгуливает медведь
Фото медвежьих следов выложила сегодня на своей странице в социальной сети Любовь Банько. Снимки были сделаны в Медвежьегорском районе.
«Медведя не встретили))) Вот и Потапыч проснулся»,
– написала Любовь Банько.
Мы попросили прокомментировать ситуацию орнитолога, сотрудника Института биологии КарНЦ РАН Андрея Толстогузова. Судя по его ответу, слава Богу, что Любовь не встретила мишку.
– Медведи повторно не впадают в спячку. Если проснулся, то уже все. Поэтому шатуны – медведи, которые не залегли спать или слишком рано проснулись, так опасны. Но шатуны обречены на гибель, медведь не сможет себя прокормить зимой,
– прокомментировал порталу «Петрозаводск говорит» Андрей Толстогузов.
Получается, жителям Медвежьегорского района следует соблюдать особую осторожность.