По Медвежьегорскому району разгуливает медведь

Фото медвежьих следов выложила сегодня на своей странице в социальной сети Любовь Банько. Снимки были сделаны в Медвежьегорском районе.

«Медведя не встретили))) Вот и Потапыч проснулся»,

– написала Любовь Банько.

Мы попросили прокомментировать ситуацию орнитолога, сотрудника Института биологии КарНЦ РАН Андрея Толстогузова. Судя по его ответу, слава Богу, что Любовь не встретила мишку.

– Медведи повторно не впадают в спячку. Если проснулся, то уже все. Поэтому шатуны – медведи, которые не залегли спать или слишком рано проснулись, так опасны. Но шатуны обречены на гибель, медведь не сможет себя прокормить зимой,

– прокомментировал порталу «Петрозаводск говорит» Андрей Толстогузов.

Получается, жителям Медвежьегорского района следует соблюдать особую осторожность.