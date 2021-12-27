Плотину на реке Вама капитально отремонтируют за 52 миллиона рублей

Плотину на реке Вама в Пудожском районе капитально отремонтируют. Республиканские власти и Росводресурсы заключили соглашение на получение федеральной субсидии. Ее размер составляет 52 миллиона рублей, сообщили в пресс-центре регионального Минприроды. Сейчас республика выбирает подрядчика, который возьмется за работы на плотине.

Водорегулирующие плотины у истоков рек Вама и Водла, вытекающих из Водлозера, были построены в 1930-е годы для сплава древесины из районов лесозаготовок. Плотина предназначалась для сезонного регулирования стока Водлозерского водохранилища.

Проектно-сметную документацию на капремонт разработали в 2019 году, проект прошел экспертизу. Подрядчику предстоит восстановить и укрепить гидротехнические сооружения. (фото gov.karelia.ru)