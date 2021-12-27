ГИБДД проведет массовые рейды в Петрозаводске

Во вторник, 28 декабря, в Петрозаводске будут тормозить всех подряд. Госавтоинспекция предупредила об очередном рейде «Контроль трезвости» по выявлению нетрезвых водителей.

В карельской столице за одиннадцать месяцев произошло девять ДТП с участием нетрезвых водителей, 14 человек получили травмы. От руля были отстранены 716 водителей в состоянии опьянения. (фото vk.com)