27 декабря 2021, 15:47
Агентство занятости Петрозаводска сменит адрес
В 2022 году центр занятости переедет с Мерецкова на Кирова
Городская служба занятости в скором времени переедет по новому адресу. Об этом сообщает пресс-служба управления труда и занятости.
Осенью 2022 года агентство занятости будет располагаться в здании на улице Кирова, 25.
Сейчас служба находится на Мерецкова. Ожидается, что агентство станет центром профессионального развития для построения карьеры, обеспечения помощи в ситуации, связанной с поиском работы, переменой места жительства. В агентство смогут обращаться и работодатели. (фото pixabay.com, Geisteskerker)