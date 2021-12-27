Агентство занятости Петрозаводска сменит адрес

Городская служба занятости в скором времени переедет по новому адресу. Об этом сообщает пресс-служба управления труда и занятости.

Осенью 2022 года агентство занятости будет располагаться в здании на улице Кирова, 25.

Сейчас служба находится на Мерецкова. Ожидается, что агентство станет центром профессионального развития для построения карьеры, обеспечения помощи в ситуации, связанной с поиском работы, переменой места жительства. В агентство смогут обращаться и работодатели. (фото pixabay.com, Geisteskerker)