План тушения лесных пожаров утвердили в Карелии

В Карелии утвердили план мероприятий по организации обнаружения и тушения лесных пожаров. Соответствующее распоряжение на днях подписал губернатор.

В документе определены ответственные, перечислены основные мероприятия, которые должны быть выполнены до начала пожароопасного сезона, регламентирован порядок действий на случай ухудшения обстановки.

Региональное Минприроды должно будет к 20 марта утвердить сводный план тушения лесных пожаров. До 1 апреля в Карелии осмотрят готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации ЧС. Также должны будут пройти учения, а работники лесничеств, Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, арендаторы пройдут обучение по тактике и тушению пожаров в лесах.

До наступления пожароопасного сезона также проверят, как арендаторы лесных участков готовы к предупреждению и тушению лесных пожаров. (фото pixabay.com, Ylvers)