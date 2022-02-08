Более миллиарда потратят на ремонт 14 километров трассы в Карелии

Участок трассы А-137 «Р-21 «Кола - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой» собираются капитально отремонтировать. Об этом сообщает dorinfo.ru.

Сейчас в республике подыскивают подрядчика, готового взяться за ремонт 14 километров дороги с 92 по 106 километр. Заявки на конкурс принимают до 21 февраля, а победителя определят 25 числа.

Максимальная цена контракта заявлена в более чем 1,2 миллиарда рублей. Подрядчик должен будет справиться с капитальным ремонтом к 12 октября 2023 года. (фото pixabay.com, Satermedia)