«ПКС-Водоканал» подготовили инфраструктурные объекты к паводку

Ежедневно сотрудники АО «ПКС-Водоканал» собирают информацию о ходе паводка в Петрозаводске, чтобы контролировать ситуацию. Еще до того, как начал таять снег, специалисты дополнительно проверили работоспособность сетей и техники, их возможность справиться с большим количеством талых вод. Провели внеплановую проверку сигнализационного и электрооборудования. С марта и на протяжении всего периода весеннего паводка водоканал усилил контроль за колодцами, камерами, коллекторами. В выходные дни организовано дежурство инженерно-технических работников.

При наличии доступа сотрудников водоканала проверили канализационные сети, принадлежащие частным предприятиям в Петрозаводске. Дополнительно осмотрели состояние дюкеров и эстакад – за их работой ведется беспрерывное наблюдение.

Сейчас на канализационные очистные сооружения Петрозаводска поступает около 90 тыс. куб. м стоков в сутки, зимой эта цифра была ниже, приблизительно 55 тыс. куб. м. В периоды сильных дождей и обильного таяния снега на канализационные очистные может поступать до 130 тыс. куб. м стоков за 24 часа.

«ПКС-Водоканал» обращают внимание петрозаводчан на то, что открывать канализационные люки для быстрого слива растаявшего снега ни в коем случае нельзя! Вместе с водой в колодцы попадает бытовой мусор, ветки, песок и другие отходы. Это приводит к засорам канализации и выводу из строя оборудования. Владельцам предприятий и частных домов необходимо заранее делать отводы для талых вод, не допуская их застоя.