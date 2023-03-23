В филармонии выступит знаменитый «Российский квартет саксофонистов»

Звук саксофона узнаваем без труда. Он многолик и может быть серьезным философом в произведениях Баха, нежным и лиричным у композиторов - романтиков, дерзким и свободным в джазе - именно в этом жанре саксофон считают королем.

Сразу четыре саксофона сможет услышать петрозаводская публика 24 марта в большом зале филармонии на концерте «Театральные фантазии».

«Российский квартет саксофонистов» знаком карельской публике не только по своему блистательному выступлению на фестивале Ruskeala Symphony, но и по феерическому концерту в филармонии.

Приезд в Петрозаводск одного из самых популярных коллективов России стал возможен благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

В программе концерта прозвучат произведения Россини и Пьяццоллы, Бизе и Хачатуряна, Грига и Гершвина, Штрауса и Меркьюри…

Их исполнят четыре музыканта: Владимир Кознов (сопрано-саксофон), Геннадий Полуяктов (альт-саксофон), Станислав Пялов (тенор-саксофон), Илья Богомол (баритон-саксофон). Участники квартета потрясающие виртуозы, к тому же молоды, красивы, артистичны, ироничны и обладают прекрасной пластикой.

Все участники квартета – лауреаты российских и международных конкурсов, выпускники Российской академии музыки им.Гнесиных. Станислав Пялов, кроме того, стажировался в Европейском университете саксофона во французском Гапе, а в 2014 году принимал участие в самом престижном в мире конкурсе для исполнителей на саксофоне - Международном конкурсе саксофонистов имени Адольфа Сакса на родине создателя саксофона в Бельгии, в городе Динант. Основал «Российский Квартет Саксофонистов» в 2010 году Илья Богомол и с тех пор является его бессменным художественным руководителем. Илья - приглашенный солист ведущих симфонических оркестров страны, сотрудничает с МХАТ им.Чехова и театром «Новая Опера». Кроме того, Богомол - автор многочисленных переложений для саксофона-соло и различных ансамблей духовых инструментов.

На сегодняшний день «Российский Квартет Саксофонистов» - единственный ансамбль саксофонистов, имеющий постоянную гастрольную практику. А у петрозаводчан есть возможность еще раз убедиться в том, что каждый концерт квартета – это уникальная история, рассказанная каждому зрителю.

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