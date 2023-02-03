Пищевую, инновационную продукцию собираются выпускать в Карелии

В Петрозаводске в районе Онежской Флотилии идет строительство нового технопарка «Карельские продукты». Технопарк будет специализироваться на производстве пищевой, инновационной, продукции.

По сообщению карельского Минэка, на площадке оборудуют лабораторию, конгрессно-выставочный зал, производственную и складскую зоны. В целом на площадке создадут более 100 новых рабочих мест, а принять смогут 10 резидентов.

В настоящее время строители ведут работы по устройству перекрытий, монтаж металлических конструкций кровли, прокладывают сети. Работы идут в графике. В целом в министерстве оценивают готовность технопарка на 55%. Завершить строительство планируют в июле. Ожидается, что объект примет местных производителей в 4 квартале 2023 года.