Певица Глюкоза вместо концерта в Израиле оказалась в бомбоубежище

Российская артистка Наталья Ионова вместе с семьей прилетала в Израиль для посещения концерта Бруно Марса. Но в результате начавшихся боевых действий попала в бомбоубежище, передает МК.

Выступление популярного американского певца, запланированное на 7 октября, было отменено. О том, что звезда находится в Израиле, сообщила Ксения Собчак, опубликовав несколько фотографий в телеграм-канале.

В убежище певица Глюкоза с супругом и детьми провела несколько дней. Аэропорту в Израиле работает. Поэтому артистка планирует вернуться в Москву. // фото msk1.ru/ Глюк’оZа / T.me