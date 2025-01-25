Певец из Карелии снялся в популярном сериале

Известный певец из Карелии Антон Зацепин снялся в популярном российском сериале «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Премьера нового сезона комедийного сериала состоится на ТНТ 10 февраля. Зрителей ждет продолжение истории о Сане Кучине - бывшем спецназовце, а ныне студенте академии ФСБ, который вновь возвращается в родной город, чтобы помочь землякам обрести моральные ориентиры.

В новом сезоне на экране появится и популярный певец Антон Зацепин. Он исполнит роль самого себя в финале сезона - станет приглашенным гостем на свадьбе героев.

«Перед подготовкой к роли я посмотрел сериал, чтобы понять, в какую вселенную я вписываюсь. Мне нравится юмор, нравится, что это нечто такое абсолютно наше. И, конечно, нравится подбор актеров – все ребята веселые и смешливые в кадре и за кадром»,

- рассказал певец.

Антон Зацепин родом из Сегежи. Он обрел популярность благодаря участию в шоу «Фабрика звезд». Наш земляк стал финалистом четвертого сезона проекта. // Фото: unsplash.com / Jeremy Yap