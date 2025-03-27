Петру Лядинскому не удалось восстановиться в должности

Бывший глава Сортавальского городского поселения Петр Лядинский попытался оспорить решение суда о прекращении полномочий, но Верховный суд Карелии его жалобу не удовлетворил.

Ранее прокуратура Сортавалы установила, что бывший чиновник предоставил супруге место для размещения нестационарного объекта на территории города. Он не сообщил Совету Сортавальского городского поселения о личной заинтересованности. В прокуратуре посчитали, что Лядинский не принял мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Тогда надзорный орган обратился в суд с требованием признать в его действиях конфликт интересов и прекратить полномочия в связи с утратой доверия. Суд поддержал позицию прокуратуры, но Лядинский попытался обжаловать решение, но в Верховном суде все оставили, как есть.