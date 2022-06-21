Петрозводчанина осудили за покупку свободы по ночам у сотрудника УФСИН

Житель Петрозаводска проходил обвиняемым по уголовному делу о серии мошеннических действий. Находясь под следствием, он умудрился совершить еще одно преступление, сообщили в прокуратуре Карелии.

Дело в том, что мерой пресечения для 52-летнего мужчины избрали запрет определенных действий. В том числе ему не разрешили выходить из дома после 22:00 и до 06:00. На обвиняемого надели электронный браслет.

Однако горожанин решил обойти ограничения и договорился с сотрудником УФСИН об отключении браслета. За это он обещал заплатить 60 тысяч рублей и первую часть взятки в сумме 20 тысяч передал.

Обвиняемый не знал, что сотрудник участвует в оперативном эксперименте. Взяткодателя взяли на месте преступления, возбудили еще одно уголовное дело и судили. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор пока не вступил в силу. // Фото: pxhere.com