Петрозаводскую художницу признали лучшим графистом в России

Петрозаводчанка Анна Грязнова победила в номинации «Графика» всероссийского конкурса молодых художников «Муза должна работать». Об этом сообщает паблик «Республика Карелия» со ссылкой на портал «Невское время».

Грязнова - художник, преподаватель петрозаводской детской художественной школы, член Союза художников России.



Анна Грязнова получила необычный приз - возможность устроить в галерее АРТМУЗЫ персональную выставку.

АРТМУЗА - музей современного искусства и крупнейший творческий кластер Петербурга - 10 галерей, театр, мастерские художников, танцевальные, музыкальные, художественные и дизайнерские студии и школы.

Фото: vk.com