25 декабря 2019, 10:52
Петрозаводскую художницу признали лучшим графистом в России
Анна Грязнова получила возможность устроить персональную выставку
Петрозаводчанка Анна Грязнова победила в номинации «Графика» всероссийского конкурса молодых художников «Муза должна работать». Об этом сообщает паблик «Республика Карелия» со ссылкой на портал «Невское время».
Грязнова - художник, преподаватель петрозаводской детской художественной школы, член Союза художников России.
Анна Грязнова получила необычный приз - возможность устроить в галерее АРТМУЗЫ персональную выставку.
АРТМУЗА - музей современного искусства и крупнейший творческий кластер Петербурга - 10 галерей, театр, мастерские художников, танцевальные, музыкальные, художественные и дизайнерские студии и школы.
Фото: vk.com