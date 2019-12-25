25 декабря 2019, 10:52
Культура

Петрозаводскую художницу признали лучшим графистом в России

Анна Грязнова получила возможность устроить персональную выставку

Петрозаводчанка Анна Грязнова победила в номинации «Графика» всероссийского конкурса молодых художников «Муза должна работать». Об этом сообщает паблик «Республика Карелия» со ссылкой на портал «Невское время».

Грязнова - художник, преподаватель петрозаводской детской художественной школы, член Союза художников России.

Анна Грязнова получила необычный приз - возможность устроить в галерее АРТМУЗЫ персональную выставку.

АРТМУЗА - музей современного искусства и крупнейший творческий кластер Петербурга - 10 галерей, театр, мастерские художников, танцевальные, музыкальные, художественные и дизайнерские студии и школы.

Фото: vk.com

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искусство
Анна Грязнова
новости Карелии
«Муза должна работать»
конкурс молодых художников
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