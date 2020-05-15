Петрозаводскмаш помогает продлить срок эксплуатации двух АЭС

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» завершил изготовление 12 комплектов элементов статоров главных циркуляционных электронасосов ГЦЭН-310, предназначенных для двух энергоблоков Кольской АЭС. Ранее были изготовлены и отгружены 7 подобных комплектов для Нововоронежской АЭС, сообщает пресс-служба правительства РК.

Комплекты будут использованы для плановой замены частей главных циркуляционных электронасосов на энергоблоках ВВЭР-440. Основными узлами и деталями комплекта являются корпус статора с холодильником, верхняя и нижняя нажимные плиты, колпак и экран в сборе. Масса комплекта составляет около 20 тонн. Нормативный срок службы нового статора — 30 лет.

Во время изготовления элементы статоров электронасосов подвергались большому объему контроля, включая пневматические, гидравлические испытания и испытания на плотность гелиевым течеискателем.

Статор электронасоса с экраном входит в состав выемной части главного циркуляционного электронасоса ГЦЭН-310 для блоков АЭС с реакторами ВВЭР-440. Конструкция насоса предусматривает возможность модернизации и продления срока службы за счет замены статора и некоторых других узлов.