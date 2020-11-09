Петрозаводский картодром собираются привести в порядок

На онлайн-встрече с представителями спортивного ведомства предложения о приведении в порядок картодрома обсудили депутат Петрозаводского горсовета Павел Петров, депутат ЗакСобрания РК Алексей Исаев, региональный координатор проекта «Безопасные дороги» Сергей Манаков, президент КРОО «Федерация автомобильного спорта» Петр Вишневский и другие заинтересованные лица сообщает паблик «Петрозаводский городской Совет».

Как отметили участники совещания, картодром на улице Лыжной – уникальный для города объект, единственный в карельской столице, где можно проводить соревнования и фестивали автоспорта, тренировки для подрастающего поколения, обучать молодежь навыкам вождения, объяснять специфику управления автомобилем в сложных и экстремальных ситуациях. В реконструкции картодром очень нуждается.

На первом этапе депутаты и общественники предлагают установить освещение и ограждение – для того, чтобы территорию спортивного объекта несознательные горожане не использовали в качестве свалки для мусора и старых покрышек. Сейчас общественникам регулярно приходится проводить здесь субботники, чтобы убирать мусор, в том числе крупногабаритный.

Мы рады, что Минспорт поддерживает идею сохранить и развивать этот спортивный объект. По итогам совещания принято решение, что мы совместно с Федерацией автоспорта подготовим техническое задание для разработки проекта. Надеемся, что при поддержке министерства и Центра спортивной подготовки проект получит поддержку из регионального бюджета,

– рассказал Павел Петров.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о плачевном состоянии спортивного объекта.



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