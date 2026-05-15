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20 августа 2026
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Маркет

Петрозаводский филиал ПГУПС приглашает абитуриентов

Петрозаводский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I осуществляет подготовку квалифицированных кадров для железнодорожной отрасли и IT‑сектора
здание колледжа
Фото: Петрозаводский филиал ПГУПС

Прием документов начинается с 17 июня. Миссия филиала заключается в предоставлении качественного непрерывного образования в современной среде. Обучение базируется на инновационных технологиях и интеграции учебного процесса с научной и общественной деятельностью.

полигон

Петрозаводский филиал ПГУПС предлагает обучение по основным программам среднего профессионального образования (СПО) по специальностям:

На базе основного общего образования (9 классов), очная форма:

  • Электроснабжение (2 г. 10 мес.);
  • Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (3 г. 10 мес.);
  • Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) (3 г. 10 мес.);
  • Организация перевозок и управления на транспорте (3 г. 10 мес.);
  • Сетевое и системное администрирование (3 г. 10 мес.);
  • Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (3 г. 10 мес.);
  • Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) (3 г. 10 мес.);
  • Автоматика и телемеханика на транспорте (3 г. 10 мес.);
  • Веб-разработка (2 г. 10 мес.).

На базе среднего общего образования (11 классов), очная/заочная формы:

  • Организация перевозок и управление на транспорте (2 г. 10 мес./3г. 10 мес).

тренажер

Сроки приема документов в 2026 году

  • Очная форма (бюджет/платно): с 17 июня по 15 августа. При наличии свободных мест прием продлевается до 25 ноября.
  • Заочная форма (платно): с 17 июня по 1 декабря.

Необходимые документы для подачи в приёмную подкомиссию:

  • оригинал документа об образовании (и/или документ о квалификации); 
  • документ, удостоверяющий личность; 
  • фотография 3×4 см — 4 шт.; 
  • медицинская справка СЭМД‑196; 
  • СНИЛС .

Иногородним абитуриентам предоставляется общежитие

Контакты приемной комиссии:

  • Адрес: г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 16.
  • Телефоны: 8 (814-2) 445-260 (очное), 8 (814-2) 445-250 доб. 5 (заочное).
  • Подробную информацию можно узнать на сайте или в социальной сети Вконтакте.

Лицензия № ЛО35-00115-78/00119533 от 21.07.2016 г.

На правах рекламы. Петрозаводский филиал ПГУПС, ИНН 7812009592. ERID:

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