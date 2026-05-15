Петрозаводский филиал ПГУПС приглашает абитуриентов

Петрозаводский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I осуществляет подготовку квалифицированных кадров для железнодорожной отрасли и IT‑сектора

Фото: Петрозаводский филиал ПГУПС

Прием документов начинается с 17 июня. Миссия филиала заключается в предоставлении качественного непрерывного образования в современной среде. Обучение базируется на инновационных технологиях и интеграции учебного процесса с научной и общественной деятельностью.

Петрозаводский филиал ПГУПС предлагает обучение по основным программам среднего профессионального образования (СПО) по специальностям:

На базе основного общего образования (9 классов), очная форма:

Электроснабжение (2 г. 10 мес.);

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (3 г. 10 мес.);

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) (3 г. 10 мес.);

Организация перевозок и управления на транспорте (3 г. 10 мес.);

Сетевое и системное администрирование (3 г. 10 мес.);

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (3 г. 10 мес.);

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) (3 г. 10 мес.);

Автоматика и телемеханика на транспорте (3 г. 10 мес.);

Веб-разработка (2 г. 10 мес.).

На базе среднего общего образования (11 классов), очная/заочная формы:

Организация перевозок и управление на транспорте (2 г. 10 мес./3г. 10 мес).

Сроки приема документов в 2026 году

Очная форма (бюджет/платно): с 17 июня по 15 августа. При наличии свободных мест прием продлевается до 25 ноября.

Заочная форма (платно): с 17 июня по 1 декабря.

Необходимые документы для подачи в приёмную подкомиссию:

оригинал документа об образовании (и/или документ о квалификации);

документ, удостоверяющий личность;

фотография 3×4 см — 4 шт.;

медицинская справка СЭМД‑196;

СНИЛС .

Иногородним абитуриентам предоставляется общежитие

Контакты приемной комиссии:

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 16.

Телефоны: 8 (814-2) 445-260 (очное), 8 (814-2) 445-250 доб. 5 (заочное).

Подробную информацию можно узнать на сайте или в социальной сети Вконтакте.

Лицензия № ЛО35-00115-78/00119533 от 21.07.2016 г.

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