Петрозаводский филиал ПГУПС приглашает абитуриентов

Прием документов начинается с 17 июня. Миссия филиала заключается в предоставлении качественного непрерывного образования в современной среде. Обучение базируется на инновационных технологиях и интеграции учебного процесса с научной и общественной деятельностью.
Петрозаводский филиал ПГУПС предлагает обучение по основным программам среднего профессионального образования (СПО) по специальностям:
На базе основного общего образования (9 классов), очная форма:
- Электроснабжение (2 г. 10 мес.);
- Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (3 г. 10 мес.);
- Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) (3 г. 10 мес.);
- Организация перевозок и управления на транспорте (3 г. 10 мес.);
- Сетевое и системное администрирование (3 г. 10 мес.);
- Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (3 г. 10 мес.);
- Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) (3 г. 10 мес.);
- Автоматика и телемеханика на транспорте (3 г. 10 мес.);
- Веб-разработка (2 г. 10 мес.).
На базе среднего общего образования (11 классов), очная/заочная формы:
- Организация перевозок и управление на транспорте (2 г. 10 мес./3г. 10 мес).
Сроки приема документов в 2026 году
- Очная форма (бюджет/платно): с 17 июня по 15 августа. При наличии свободных мест прием продлевается до 25 ноября.
- Заочная форма (платно): с 17 июня по 1 декабря.
Необходимые документы для подачи в приёмную подкомиссию:
- оригинал документа об образовании (и/или документ о квалификации);
- документ, удостоверяющий личность;
- фотография 3×4 см — 4 шт.;
- медицинская справка СЭМД‑196;
- СНИЛС .
Иногородним абитуриентам предоставляется общежитие
Контакты приемной комиссии:
- Адрес: г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 16.
- Телефоны: 8 (814-2) 445-260 (очное), 8 (814-2) 445-250 доб. 5 (заочное).
- Подробную информацию можно узнать на сайте или в социальной сети Вконтакте.
Лицензия № ЛО35-00115-78/00119533 от 21.07.2016 г.
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