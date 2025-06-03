Петрозаводских водителей проверят

Госавтоинспекция Петрозаводска предупреждает: 4 и 5 июня на дорогах северной столицы водителей проверят на трезвость. Эти рейды часть профилактического мероприятия "Контроль трезвости".

Нетрезвое вождение увеличивает шансы возникновения дорожно-транспортного происшествия. Чтобы пресечь такие инциденты, сотрудники ГИБДД проверят водителей в среду и четверг.

Также в пресс-службе отметили, что при себе сотрудники дорожной полиции носят видеорегистраторы. Они фиксируют правонарушения, которые позже могут стать доказательством в суде. © «Петрозаводск говорит»