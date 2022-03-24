Петрозаводские спортсменки пополнили копилки медалей

В Кондопоге завершились Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по фитнес-аэробике, а также соревнования федерации фитнес-аэробики России. Карельские спортсменки продемонстрировали отличное мастерство, пополнив копилки медалей.

Как сообщили в министерстве образования и спорта республики, призерами Первенства СЗФО по аэробике в разных возрастных категориях стали команды: «Кристалл», «Спринт», «Глори». В хип-хопе вторые места в двух дисциплинах достались команде «Драгон Спейс».

Также отличные результаты девушки показали на Чемпионате СЗФО. «Золото» в аэробике заработала команда «Драйв», в хип-хопе – «Драгон Спейс». На соревнованиях федерации фитнес-аэробики России первые места в аэробике у команды «V-Dance», в спортивной аэробике в соло – у Александры Вагановой и Киры Горшковой, а аткже у пятерых дуэтов. Фото: vk.com/minsportkarelia.