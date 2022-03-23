Карельские лыжники одержали победы в Мурманске

Завершился 62-й Праздник Севера в Мурманске, в мероприятии участвовали юные лыжники и разных регионов России и из Белоруссии. Карельские спортсмены выступили очень достойно, сообщили в Минспорта РК.

Заключительным видом соревнований стали масс-старты свободным стилем. Борьбу за призовые места вели более 400 лыжников.

В возрастной группе 15-16 лет первыми финишировали Анна Корякова и Корней Корнев. Вторые места заняли Анастасия Сидорова и Егор Демачев. В десятке сильнейших также Софья Чушкова и Артем Вольячный.

Дарья Бортник завоевала серебряную награду на дистанции 15 км среди девушек 17-18 лет. В этой же возрастной группе десятку лучших вошли Анастасия Кривоногова и Макар Дмитриев. // Фото: источник