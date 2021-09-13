Петрозаводские школьники соревнуются с детьми со всей РФ в «Орленке»

Всероссийские спортивные «Президентские состязания» среди школьников проходят в знаменитом «Орленке». В соревнованиях участвует команда лицея №1 Петрозаводска, сообщили в группе «Петрозаводск спортивный» «ВКонтакте».

На финальный этап «Президентских состязаний» приехали 1400 школьников из 81 региона России.

В финале встретились команды 7-х классов городских и сельских школ. Они проходили отбор в течение года на муниципальном, областном и краевом уровнях.

Ребята будут состязаться в эстафетном беге, спортивном многоборье, пройдут через теоретический и творческий конкурсы. Победителей назовут на торжественной церемонии закрытия 22 сентября.

Призерам вручат дипломы и кубки, все участники получат дипломы, медали и памятные призы. // Фото: источник