Петрозаводские ориентировщики завоевали медали Первенства России

Первенство России по спортивному ориентированию завершилось в Амурской области. На соревнованиях достойно выступили спортсмены из Петрозаводска, сообщили в Минспорта РК.

Ориентировщики состязались в Благовещенске, бороться за звание лучших приехали порядка 450 сильнейших спортсменов из 25 российских регионов.

В течение трех дней они состязались в кросс-выборе, кросс-лонге и кросс-классике.

Сергей Зубов из Петрозаводска одержал убедительную победу на длинной дистанции среди юношей до 17 лет. Еще в двух гонках он пришел к финишу вторым.

«Серебро» в гонке кросс-лонг среди девушек до 15 лет завоевала Валерия Мокринская. // Фото: Минспорта Карелии