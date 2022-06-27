Петрозаводские легкоатлеты отличились на Всероссийских соревнованиях

Высокие результаты показали петрозаводские легкоатлеты на Всероссийских состязаниях в Ярославле. Они получили золотую и серебряную медали, сообщили в пресс-службе мэрии.

Карелию на турнире «Будущие чемпионы России» для девушек и юношей 14 – 16 лет представляли спортсмены из школы олимпийского резерва № 3.

Мария Попченко победила в забеге на 100 метров с барьерами. Она преодолела дистанцию за 14,47 секунды и получила «золото».

Роман Щукин завоевал серебряную медаль в беге на 1500 метров. Он показал результат 4.24,39.

Эвелина Бочинская оказалась на четвертом месте. Она показала результат 49,86 секунды в беге на 300 метров с барьерами.

Шестое место в финальном забеге на 200 метров заняла Руслана Донехно. Соревнования прошли в Ярославле и собрали больше 600 юных спортсменов из 22 регионов. // Фото: Минспорта Карелии