Петрозаводские кусты приведут в порядок

Городской комбинат благоустройства «облагородит» весенний Петрозаводск: сотрудники предприятия подрежут ветки живых изгородей. Кусты вдоль Пушкинской улицы уже обработали, в ближайшее время обрезку проведут на бульваре Победы и в Библиотечном сквере.

Кроме того, подрядная организация продолжает убирать общественные территории: бригады уже приступили к уборке смета во всех районах Петрозаводска.

Контроль за выполнением муниципального контракта осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводска. В мэрии напомнили, что горожане могут обращаться с жалобами на неудовлетворительное состояние объектов в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру телефона – 051.