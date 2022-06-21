Петрозаводская клиника осваивает передовые технологии косметологии

Петрозаводская косметологическая клиника GENESIS развивается бурными темпами и идет в ногу со временем и мировым косметологическим сообществом. Специалисты клиники активно осваивают передовые методики и технологии на новом оригинальном оборудовании. Одним из образцов такого оборудования является многофункциональная платформа Venus Versa.

Venus Versa объединяет новейшие методики по уходу за лицом и телом, позволяя обеспечить комплексную терапию и расширить возможности за счет набора насадок в зависимости от приоритетных процедур.

Платформа задействует три технологии для комплекса дополняющих друг друга процедур:

• IPL для фотоомоложения, удаления сосудов и пигментации, лечения акне, фотоэпиляции;

• Неаблятивный мультиполярный RF-лифтинг для подтяжки и повышения тургора кожи лица и тела;

• Микроигольчатый фракционный RF-термолиз для радиочастотной шлифовки и омоложения кожи, коррекции рельефа и текстуры кожи, уменьшения морщин, рубцов, пор, стрий.

Микроигольчатый фракционный RF-термолиз Venus Versa Nanofractional, называемый так же радиочастотной абляцией - это уникальная методика. Она имеет второе название – методика безоперационной подтяжки кожного лоскута. Звучит это максимально футуристично, но что же скрывается на самом деле за этими фразами?

Процедура проводится следующим образом: с помощью запатентованного специального электрода, состоящего из 160 микроигольчатых электродов, а также радиочастотного воздействия достигается эффект воздействия на кожу лица, век, шеи, зоны декольте, позволяющий во многих случаях добиться оздоровления кожи и подтяжки без использования пластической хирургии. Данный метод используется также как альтернатива классической хирургической блефаропластике, хирургическим методикам лечения «второго» подбородка.

Самое важное – оздоровление и подтягивающий эффект (лифтинг) -достигается за счет стимуляции собственных ресурсов кожи, за счет выработки клетками кожи собственного коллагена и эластина. Но перед процедурой обязательно необходима консультация врача-косметолога! Эффект же после проведения процедуры заметный и длительный. Эта методика не имеет сезонных ограничений, то есть может быть применена в летний период. Более выраженный и стойкий результат с минимальным реабилитационным периодом достигается при сочетании радиочастотной абляции с фотохромной терапией.

GENESIS клиника постоянно развивается и совершенствуется, а ее специалисты регулярно повышают квалификацию, чтобы оказывать населению косметологические услуги на высоком уровне. Кредо клиники - "Красивое здоровье", и ее сотрудники постоянно подтверждают его и словом, и делом.

Записаться на консультацию, а также ознакомиться с более подробным списком услуг можно по телефону +7(8142)79-85-11, а также ежедневно с 9:00 до 21:00 по адресу: пр. Ленина, 21.

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