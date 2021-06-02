Петрозаводск недополучил полмиллиарда из бюджетов других уровней

Казна Петрозаводска в 2020 году недополучила более пятисот миллионов рублей межбюджетных трансфертов. Об этом говорится в пояснительной записке к отчету об исполнении городского бюджета за прошлый год. Отчет прозвучал 2 июня на сессии Петросовета.

Как следует из документа, недополучение средств вызвано рядом факторов. Так, не было оснований перечислять субвенцию на покупку жилья для детей-сирот – аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Из-за коронавирусных ограничений «сэкономили» на компенсации платы, взимаемой с родителей дошкольников, а также на организации летнего отдыха. Также недополучение трансфертов связали с экономией при проведении госзакупок и с неисполнением подрядчиками своих обязательств.

При этом по сравнению с прошлым годом объем трансфертов вырос почти на 1,8 миллиарда рублей. Это в первую очередь связано с празднованием 100-летия Карелии и организацией бесплатного горячего питания в начальной школе.

Главный финансист петрозаводской мэрии Елена Логинова отметила, что в 2020 году все социально значимые расходы и долговые обязательства выполнены. Тем не менее исполнение самого бюджет отстало от плана. Доходы исполнены на 95,8 %, расходы – на 94,4 процента. Профицит составил 87 миллионов рублей.

Налоговые и неналоговые доходы, невзирая на сложный год, составили 2,6 миллиарда рублей – это на 3,6 процента больше плановых показателей. Безвозмездные поступления, как уже указывалось, просели – 93 процента от плана.

Чиновники отчитались о росте заработной платы «указных» категорий бюджетников. Так, по официальным данным, педагоги в детских садах получают в среднем 37,7 тысячи рублей, школьные учителя – 38,3 тысячи рублей, педагоги в сфере дополнительного образования – почти 41 тысячу рублей в месяц. Самые низкие зарплаты в муниципальных учреждениях культуры – менее 30 тысяч рублей.

На обеспечение деятельности петрозаводской администрации в 2020 году было потрачено 358 миллионов рублей. В 2019 году на те же цели израсходовали полумиллиарда.