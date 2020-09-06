Петрозаводск из космоса прекрасно выглядит
Вчера на официальной странице Ивана Вагнера был размещен снимок Петрозаводска сделанный с борта Международной космической станции.
Публикация сопровождалась поздравлением жителей республики с юбилеем.
В этом году 8 июня Республика Карелия также отметила свой 100-летний юбилей! Однако торжественные мероприятия были перенесены на 5 сентября. Хотя бы к этой дате спешу поздравить карелов с этим праздником!
Вы живете в красивейшем крае рек, озер и лесов. Как турист, я бывал на многих из них и, конечно, не мог не попытаться снять Карелию с борта Международной космической станции, даже если эти места очень далеко от трассы полета!
Выкладываю фотографию Петрозаводска, сделанную через объектив в 1600 мм, — это максимально крупное изображение, которое удалось получить. Поздравляю вас, жители Карелии, Русского севера! Берегите свои родные места!
– пишет космонавт.
Иван Викторович Вагнер –
российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». До поступления в отряд космонавтов работал инженером РКК «Энергия», помощником руководителя полётами российского сегмента МКС.
Стартовал 9 апреля 2020 года с космодрома Байконур в качестве бортинженера экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16» и бортинженера экипажа Международной космической станции по программе основных космических экспедиций МКС-62/63. В настоящее время находится в космическом полёте.