Петрозаводск из космоса прекрасно выглядит

Вчера на официальной странице Ивана Вагнера был размещен снимок Петрозаводска сделанный с борта Международной космической станции.

Публикация сопровождалась поздравлением жителей республики с юбилеем.

В этом году 8 июня Республика Карелия также отметила свой 100-летний юбилей! Однако торжественные мероприятия были перенесены на 5 сентября. Хотя бы к этой дате спешу поздравить карелов с этим праздником!

Вы живете в красивейшем крае рек, озер и лесов. Как турист, я бывал на многих из них и, конечно, не мог не попытаться снять Карелию с борта Международной космической станции, даже если эти места очень далеко от трассы полета!

Выкладываю фотографию Петрозаводска, сделанную через объектив в 1600 мм, — это максимально крупное изображение, которое удалось получить. Поздравляю вас, жители Карелии, Русского севера! Берегите свои родные места!