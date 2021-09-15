Петрозаводчанок возмутила обшарпанность женской консультации

Петрозаводчанок возмутило отношение руководителей карельского Минздрава к женщинам Петрозаводска. Негодование вызвало ужасающее состояние здания женской консультации «Родильного дома им. Гуткина» на улице Кузьмина, 62. Снимки обшарпанных стен, окон в туалетах появились в паблике «Подслушано в Птз».

«За что женщины, молодые девушки, будущие мамы живущие в столице Карелии, вынуждены получать профильную медицинскую помощь в таких ужасных условиях?!»

- интересуется автор поста.

«Почему врачи и средний медицинский персонал женской консультации изо дня в день приговорены к работе в таких ненадлежащих условиях?!».

По мнению автора сообщения, в соседних странах животные содержатся в более лучших по своему внутреннему и внешнему состоянию помещениях.

«Когда уже руководство Минздрава Карелии проявит уважение к женщинам г.Петрозаводска, серьезно займется решением данного вопроса, найдет для женской консультации достойное, светлое и теплое помещение и снесет, наконец, уже неподлежащую никакому ремонту эту убогую холупу по адресу ул.Кузьмина, 62!».

В комментариях написали, что такая же обстановка в консультации была четыре года назад.

Другой подписчик сообщества предложил министерству переехать в здание женской консультации, а ее наоборот открыть в здании Минздрава на проспекте Ленина.

«Предлагаем Минздраву Карелии полным составом переехать в здание женской консультации на ул.Кузьмина, 62, а женскую консультацию открыть в красивом кирпичном здании Минздрава Карелии на проспекте Ленина, 6!»

Еще одна женщина описала трудности посещения туалетов в консультации на поздних сроках беременности, уточнив, что в кабинку с животом не поместиться.

«Заходишь в кабинку, закрываешь двери и понимаешь, что всё. Пописать только, если стоя, не снимая штанов. Потому что присесть хоть чуточку, чтобы равновесие проще держать было, некуда», - написала участница паблика. Она нашла выход – просила супруга подежурить у входа в уборную. Также, по ее словам, в консультации всего два туалета, табличек с обозначением «М/Ж» нет. Женщина написала, что ей жаль сотрудников консультации, так как в помещениях дует отовсюду и очень холодно. Подписчица обратилась к властям с требованием открыть консультации в каждом районе, а здание на Кузьмина закрыть.

«Ремонта там не будет, наверное, пока беременная не покалечится - у нас без скандала никак. Эй, правительство! Эта консультация обслуживает почти весь город! Сделайте уже что-то! Почему женщины должны со всех районов ехать с утра пораньше, беременные, с животами, в битком набитой маршрутке? Стройте нормальные консультации в каждом районе, а это позорище пора закрывать!» (фото vk.com)