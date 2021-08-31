Петрозаводчанку возмутили мужчины, которым лень донести мусор до бака

В июне «Петрозаводск говорит» писал о разрастающейся на улице Сорокская стихийной свалке. Тогда местная жительница Наталья рассказывала, что свалка стала расти после ремонта улицы. Проезжающие мимо автомобилисты останавливались и опустошали свои багажники от отходов. К вечеру на этом месте пирушку устраивали крысы, пугая горожан визгом.

Сегодня Наталья сообщила нашей редакции, что свалку-помойку полностью убрали, рядом с мусорными контейнерами стало чисто.

«Хочется поблагодарить всех людей и кто приложил руку из городских и властей, при уборке свалки - помойки по адресу Шотмана - Сорокская. Убрали все полностью! Чистота!»

Однако женщина посетовала на ленивых автомобилистов, которые не доносят свой мусор до баков, а кидают отходы на землю. По мнению женщины, пример одних «людей-паразитов» порождает стадное чувство у других.

«Вчера 30 августа, подъехала машина с прицепом и стала выгружать строительный мусор, мы с женщиной сделали замечание, после нескольких препираний мужчины все-таки стали убирать свой мусор, но следом подъехала следующая машина, и парень просто вышел и положил огромные тюки, рядом с помойкой! На просьбу выкинуть мусор в бак, просто нас «послал»,

- рассказала петрозаводчанка, которая сфотографировала автомобиль этого мужчины. С ее слов, во дворе бегали дети, которые тоже просили «дяденьку» убрать свой мусор из-за крыс.

«Вот так, дети видят это, и как же не стыдно, ведь будут свои дети, или уже есть, и кого же воспитает, это «быдло», таких же человекосвиней!». (фото читательницы)