Петрозаводчане шокированы визгом крыс со стихийной свалки под окнами

Жительница карельской столицы Наталья написала в нашу редакцию о крысах, стихийной свалке и мешках со строительным мусором.

«Вот такой ужас творится у нас под окнами! Помойка стихийно перерастает в свалку!»

По словам нашей читательницы, проблемы начались после ремонта улицы Сорокская.

«Машины, проезжающие по пути к себе домой с дач, выкидывают все что можно - от покрышек машин, строительного мусора до бытовых отходов!»

- рассказывает петрозаводчанка.

По ее словам, каждый день человек южной наружности подъезжает к помойке и выбрасывает гнилые фрукты и овощи в ящиках.

«Крысы вечером визжат так, что нам домам по Сорокской и Шотмана слышно их визг в квартирах!»

- негодует жительница столицы Карелии, отметив, что теперь стихийная свалка переходит во двор.

«Мы не знаем, кто выкупил помещение бывшего магазина ЦСК, но там происходят какие-то строительно-зачищающие работы, и из подвала мешки с камнями и строительным мусором лежат уже неделю во дворе, до этого выносили мусор на помойку».

Со слов Натальи, в управляющей компании говорят, что это не их работа. Петрозаводчанка не знает, куда нужно обращаться, и просит городские власти подсказать или помочь разобраться со свалкой.

«Сейчас такая жара, вся пыль, вонь от этого мусора летит к нам в квартиры!» - резюмирует женщина. (фото читательницы, фото на главной kolyma.ru)