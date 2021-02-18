Петрозаводчанкам предложили оригинально поздравить мужчин с 23 февраля

В столице Карелии запустили флешмоб к 23 февраля. Городской дом культуры предложил жительницам Петрозаводска записать короткое видеопоздравление мужей, сыновей, отцов, дедов, ветеранов.

Запись необходимо опубликовать на своих страничках в соцсети, сопроводив хештегами #Нашизащитники и #Мыизкарелии.

Также с этими двумя хештегами можно разместить фотографии трех поколений своих защитников в военной форме, указав место службы, военных действий, памятных событий.

Организаторы флешмоба отберут материалы для марафона поздравлений и разместят на своей странице «ВКонтакте». (фото historyrussia.org)