Петрозаводчанка выкупила ненужные ей товары почти на 200 тысяч рублей

Мошенники обманули 28-летнюю предпринимательницу из Петрозаводска. Женщина потеряла 172 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

Она согласилась на предложение о подработке в одном из популярных мессенджеров. Нужно было выкупать разные товары на популярном маркетплейсе.

За это неизвестные обещали выплачивать вознаграждение. Однако петрозаводчанка не заработала, а лишь перевела свои деньги на посторонний счет. // фото: freepik.com