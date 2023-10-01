01 октября 2023, 15:26
Петрозаводчанка выкупила ненужные ей товары почти на 200 тысяч рублей
Жительница карельской столицы нашла «подработку» и стала жертвой мошенников
Мошенники обманули 28-летнюю предпринимательницу из Петрозаводска. Женщина потеряла 172 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.
Она согласилась на предложение о подработке в одном из популярных мессенджеров. Нужно было выкупать разные товары на популярном маркетплейсе.
За это неизвестные обещали выплачивать вознаграждение. Однако петрозаводчанка не заработала, а лишь перевела свои деньги на посторонний счет. // фото: freepik.com