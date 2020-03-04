Петрозаводчанка украла два автомобильных компрессора

Жительница Петрозаводска оказалась фигуранткой уголовного дела: женщина украла два автомобильных компрессора. Об инциденте рассказали в пресс-службе карельского МВД.

Стражи порядка сообщили, что с заявлением о краже обратились сотрудники одного из крупных сетевых магазинов. С помощью записи видеокамер наблюдения оперативники выяснили, что неизвестная женщина в ночное время похитила автомобильный компрессор. А кроме этого установили, что через несколько дней она же совершила вторую кражу аналогичного предмета.

Подозреваемой оказалась 34-летняя петрозаводчанка. В полиции женщина рассказала, что продала похищенное случайным прохожим, а вырученные деньги потратила на алкоголь.