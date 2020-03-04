04 марта 2020, 09:40
Происшествия

Петрозаводчанка украла два автомобильных компрессора

Любовь к алкоголю подтолкнула женщину на совершение кражи из сетевого магазина

Жительница Петрозаводска оказалась фигуранткой уголовного дела: женщина украла два автомобильных компрессора. Об инциденте рассказали в пресс-службе карельского МВД.

Стражи порядка сообщили, что с заявлением о краже обратились сотрудники одного из крупных сетевых магазинов. С помощью записи видеокамер наблюдения оперативники выяснили, что неизвестная женщина в ночное время похитила автомобильный компрессор. А кроме этого установили, что через несколько дней она же совершила вторую кражу аналогичного предмета.

Подозреваемой оказалась 34-летняя петрозаводчанка. В полиции женщина рассказала, что продала похищенное случайным прохожим, а вырученные деньги потратила на алкоголь.

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
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