Петрозаводчанка рискнула жизнью своего ребенка и получила штраф

В среду сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели рейд у детского сада на улице Зайцева. Дорожные полицейские проверяли, как водители соблюдают правила перевозки детей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия было выявлено одно нарушение. Мама перевозила семилетнего ребенка на переднем сидении, при этом не использовалось детское удерживающее устройство.

В отношении автоледи был составлен административный протокол. Женщине предстоит оплатить штраф в размере 3000 рублей. // Фото ГАИ