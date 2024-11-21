21 ноября 2024, 12:41
Петрозаводчанка рискнула жизнью своего ребенка и получила штраф
Госавтоинспекция карельской столицы провела рейд на улице Зайцева
В среду сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели рейд у детского сада на улице Зайцева. Дорожные полицейские проверяли, как водители соблюдают правила перевозки детей, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе мероприятия было выявлено одно нарушение. Мама перевозила семилетнего ребенка на переднем сидении, при этом не использовалось детское удерживающее устройство.
В отношении автоледи был составлен административный протокол. Женщине предстоит оплатить штраф в размере 3000 рублей. // Фото ГАИ