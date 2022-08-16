Петрозаводчанка разорилась при попытке заработать на инвестициях

В полицию Петрозаводска обратилась 56-летняя женщина. Горожанка рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, все началось с того, что она решила подзаработать с помощью инвестиций на фондовом рынке. Женщина зарегистрировалась на одном из сайтов и оставила там свой телефон.

Вскоре ей стали поступать звонки от неких финансовых кураторов. Те убедили ее зарегистрироваться на сайте и внести небольшую сумму. Деньги начали преумножаться на глазах. Обрадованная горожанка взяла в кредит почти миллион рублей и пустила все деньги в дело. Однако вскоре родственники забили тревогу и заставили женщину опомниться. К тому моменту деньги уже пропали, вывести их обратно не удалось.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется следствие. Фото: unsplash.com