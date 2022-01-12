Петрозаводчанка признана лучшим судьей Паралимпийских игр

Определены лучшие спортсмены и тренеры Олимпийских и Паралимпийских игр, прошедших в 2021 году в Токио. Среди победителей оказалась и Елизавета Тарасевич из Петрозаводска, сообщает пресс-служба мэрии города.

Для участия в Паралимпийских играх Тарасевич прошла строгий отбор, который начался еще в 2019 году. Кандидатов тестировали на знание английского языка, у судей проверяли физическую подготовку, состояние здоровья и скорость реакции, они принимали участие в международных квалификациях.

Елизавета Тарасевич воспитала целую плеяду спортсменов, которые не раз становились сильнейшими на всероссийских соревнованиях по тхэквондо. Фото источника