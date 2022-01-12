Маленькие футболистки из Олонца завоевали серебро в Петербурге

В январские праздники в Санкт-Петербурге прошел турнир по мини-футболу «Рождественская звездочка». Соревнования собрали десять команд из Олонца, Северной столицы, Волхова, Лодейного Поля, Сестрорецка, Гатчинского района и Вологодской области.

В групповом этапе олонецкая команда «Карелочка» стала первой, одержав четыре победы и одно поражение, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

В финале карельская команда уступила СШОР «Лидер». В результате в копилке карелочек – серебряные медали. (фото vk.com)