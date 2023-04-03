Петрозаводчанка ответила на звонок и лишилась более миллиона рублей

В минувшие выходные в полицию Петрозаводска обратилась 57-летняя женщина. Она рассказала, что лишилась крупной суммы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ей позвонила якобы сотрудница банка, которая сообщила, что от имени женщины поступила заявка на смену номера и на оформление кредита. Петрозаводчанка попросила отменить операции. После этого к разговору подключились другие люди, представившиеся работниками службы безопасности. Они убедили женщину обналичить 1 150 000 рублей и перевести деньги на некие счета. Она все сделала.

По обращению горожанки проводится проверка. Полиция просит жителей республики быть бдительными при общении по телефону. // Фото: unsplash.com