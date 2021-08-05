Петрозаводчанка лишилась миллиона рублей после общения с мошенниками

В полицию Петрозаводска обратилась 78-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что мошенники выманили у нее более 1 100 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что горожанка ответила на звонок с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил о проблемах со счетом женщины. Затем к разговору присоединились якобы другие работники финансового учреждения и сотрудники правоохранительных органов. Пенсионерку убедиди в том, что единственное решение проблемы - перевести все накопления на безопасный счет, что горожанка и сделала.

Затем звонившие узнали, что у женщины есть еще и вклад, и попытались завладеть и им, но горожанка засомневалась и взяла время на размышление. На следующий день ей снова позвонили, но трубку взяла ее родственница, которая завершила разговор.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Стражи порядка просят жителей республики проявлять осторожность в общении с незнакомцами. Фото pixabay.com/Evgeny