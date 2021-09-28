Петрозаводчанина обманули при покупке полиса ОСАГО

В полицию Петрозаводска обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что мошенники обманом выманили у него более четырех тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что решил оформить полис ОСАГО и воспользовался услугой онлайн-страхования. Мужчина вспомнил, что неделей ранее ему звонил некий страховой агент, оставивший свой номер. Горожанин позвонил по нему.

Собеседник пообещал сделать все быстро и недорого. Стороны подробно обговорили детали сделки, после чего автомобилист оплатил услугу через некий сайт. Однако, полиса он так и не получил и понял, что стал жертвой злоумышленников.

По обращению мужчины проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Фото wrc-info.ru