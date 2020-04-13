13 апреля 2020, 20:12
Происшествия

Петрозаводчанин занял денег у знакомой, а вернул билеты банка приколов

Полицейские карельской столицы расследуют дело о мошеннических действиях местного жителя

В полицию Петрозаводска обратилась предпринимательница. Она рассказала, что ее обманул знакомый. Мужчина нуждался в деньгах и попросил взаймы. Женщина не отказала и одолжила некую сумму, составив при этом расписку, сообщает пресс-служба МВД по РК.

При возврате долга произошла неприятная ситуация. Мужчина передал женщине конверт, та мельком посмотрела, увидела в нем деньги и успокоилась. Однако позже оказалось, что вместо настоящих денег в конверте лежали билеты банка приколов.

Самостоятельно решить конфликт пострадавшая не смогла и обратилась в полицию. Только когда к мужчине пришли стражи порядка, он сознался в обмане. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

 

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Метки: 
Петрозаводск
мошенничество
МВД
Полиция
новости петрозаводска
билет банка приколов