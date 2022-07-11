Петрозаводчанин увидел, как ремонтируют фасад дома, и возмутился

Мужчина возмутился методом оштукатуривания стен жилого дома в Петрозаводске. Он запечатлел на видео, как рабочие ремонтируют дом на улице Свердлова, 3, в котором расположена первая детская клиника. Запись опубликовало сообщество «Подслушано в Птз».

По его словам, строители не зачистили фасад от старой краски и штукатурят неподготовленные стены. Мужчина предположил, что результатом такого ремонта станет то, что штукатурка просто отвалится.

Также по его словам, участок ремонтных работ не огородили, а вход в детскую клинику не накрыли лесами.

В мае петрозаводчане увидели, как отремонтированный несколько лет назад фасад дома на проспекте Ленина, стал разваливаться на глазах, оголяя неприглядные старые кирпичи. Весной куски лепнины падали на тротуар с другого дома в центре столицы Карелии. (фото скриншот)