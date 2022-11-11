Петрозаводчанин украл для своей девушки эротические костюмы

Полиция раскрыла кражу из магазина для взрослых. В торговой точке в Петрозаводске пропали два костюма стоимостью более десяти тысяч рублей. О краже сообщила работница.

Полицейским удалось выяснить, что к краже причастен 24-летний петрозаводчанин. Ранее он привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Подозреваемый сознался. Он пояснил, что подарил тематическую одежду своей девушке. Стражи порядка завели уголовное дело. // фото: unsplash.com