11 ноября 2022, 13:17
Петрозаводчанин украл для своей девушки эротические костюмы
Работник торговой точки сообщила в полицию о краже тематической одежды стоимостью более 10 тысяч
Полиция раскрыла кражу из магазина для взрослых. В торговой точке в Петрозаводске пропали два костюма стоимостью более десяти тысяч рублей. О краже сообщила работница.
Полицейским удалось выяснить, что к краже причастен 24-летний петрозаводчанин. Ранее он привлекался к ответственности за имущественные преступления.
Подозреваемый сознался. Он пояснил, что подарил тематическую одежду своей девушке. Стражи порядка завели уголовное дело. // фото: unsplash.com