11 ноября 2022, 13:17
Происшествия

Петрозаводчанин украл для своей девушки эротические костюмы

Работник торговой точки сообщила в полицию о краже тематической одежды стоимостью более 10 тысяч

Полиция раскрыла кражу из магазина для взрослых. В торговой точке в Петрозаводске пропали два костюма стоимостью более десяти тысяч рублей. О краже сообщила работница.

Полицейским удалось выяснить, что к краже причастен 24-летний петрозаводчанин. Ранее он привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Подозреваемый сознался. Он пояснил, что подарил тематическую одежду своей девушке. Стражи порядка завели уголовное дело. // фото: unsplash.com

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