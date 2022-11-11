ГИБДД нужна помощь петрозаводчан в поиске водителя, сбившего девушку

21-летняя девушка попала под машину, когда переходила проезжую часть. Инцидент произошел 10 ноября в 08:03 при повороте направо с улицы Чапаева на улицу Шотмана.

Автомобиль наехал на пешехода и уехал, не сообщив о ДТП, рассказали в городской Госавтоинспекции. Пострадавшей была оказана разовая медицинская помощь.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии и поделиться записями видеорегистратора. Свидетелей просят звонить в дежурную группу по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. // фото: Госавтоинспекция Петрозаводска