Петрозаводчанин проткнул колеса соседу и на камеру обещал продолжить

Житель карельской столицы решил бороться с соседями, которые ставят автомобили напротив его подъезда. Мужчина продырявил колеса одной машины и на камеру домофона пообещал делать так и впредь. Видео опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

В кадре явно не совсем трезвый мужчина показывает, как он ножом протыкает шины. Потом подходит к двери и говорит, что ему неприятно, когда здесь паркуют автомобили.

Неадекват проводит настоящий стрим: предупреждает соседей, что поступит так с каждым, кто осмелится поставить машину напротив его подъезда.

Через некоторое время на видео появляются два полицейских, которые уводят горожанина. Потом он возвращается и сообщает, что задержание не повлияло на его планы.

- Жив-здоров… Неприятно, когда машины тут у меня стоят, я буду резать дальше… В ментовку заберут – так меня этим не напугать,

- вещает горожанин в камеру.

Он обращается к соседям и говорит, чтобы они не ставили здесь автомобили. Речь мужчины густо насыщена ненормативной лексикой. // фото: скриншот видео «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВКонтакте