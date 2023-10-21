Жители Заозерья требуют пересчитать плату за рыжую и вонючую воду

Вода неприемлемого качества поступает в дома жителей села Заозерье Прионежского района. Люди возмущены и требуют сделать перерасчет оплаты водоснабжения. Жалобы они размещают в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.

- Село Заозерье не просит, а требует перерасчет за водоснабжение!!! Вода рыжего цвета, воняет, слизь, а если соль бросить, то вода сворачивается в оранжевые ошметки!!! Мыться, стирать, а тем более употреблять в пищу эту жижу категорически нельзя!

– негодуют они.

В ответ на жалобы в Водоканале отвечают, что сельчане этой водой пользуются, поэтому должны платить.

- Так конечно, по счетчику она крутится, люди пытаются пропустить, в надежде, что вода польется хоть немного почище,

- объясняют люди.

Они просят обратить внимание на проблему местные и республиканские власти. // фото: JerzyGorecki/ pixabay.com