Петрозаводчанин «подарил» мошенникам 11,5 миллионов

Житель Карелии установил антирекорд по сумме ущерба в результате махинаций дистанционных проходимцев.

За три недели 55-летний петрозаводчанин лишился 11 миллионов 500 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщили в телеграм-канале «Полиция Карелии».

По предварительным сведениям, мошенники в телефонном разговоре убедили мужчину заработать на инвестициях. Петрозаводчанин не отказался от возможности подзаработать. Необходимые деньги он взял в кредит в банке.

Карельские полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. // фото «Петрозаводск говорит»