Петрозаводчанин победил в престижном турнире по шашкам

Воспитанник Спортивной школы № 2 Михаил Проккуев выиграл пятый этап Кубка Победы по русским шашкам, сообщает администрация Петрозаводска.

В условиях пандемии соревнования проходят в онлайн-формате, но это никак не повлияло на мастерство нашего земляка.

«Кандидат в мастера спорта из Петрозаводска Михаил Проккуев стал первым на пятом этапе Кубка Победы по русским шашкам. Он набрал 7,5 баллов из девяти возможных. Онлайн-турнир, посвящённый 75-летию Великой Победы, проводит Федерация шашек Москвы,

- сообщает администрация города.

- Звание КМС Михаил получил прошлым летом. В июне 2019 года он стал чемпионом Северо-Запада по стоклеточным шашкам среди юношей. На соревнованиях в Твери воспитанник Спортивной школы № 2 показал лучшие результаты в быстрой и молниеносной игре».