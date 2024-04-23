Петрозаводчанин отдал мошенникам взятый в кредит миллион

Аферисты нашли новую жертву в Петрозаводске. Мужчине звонили под видом сотового оператора и сотрудников банка.

Горожанин поверил, что на него пытаются оформить кредит, а на счетах замечены подозрительные переводы. По указке незнакомцев он взял в двух банках 1,4 млн рублей в кредит и перевел на счет, который ему продиктовали. После этого ему перестали звонить, а мужчина стал подозревать неладное.

Об обмане он рассказал полиции. Возбуждено уголовное дело. // фото «Петрозаводск говорит»