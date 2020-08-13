13 августа 2020, 17:30
Общество

Петрозаводчанин Матвей, родившийся с редкой патологией, ждет помощи

Мальчик может остаться инвалидом, если не сделать серию дорогостоящих операций

2 июля в Петрозаводске в семье Смирновых родился сын, Матвей. Через несколько минут после родов стало известно, что у мальчика редкая врожденная патология мочеполовой системы. Она встречается одна на 450 тысяч родов и коварна, потому что маскируется и не видна никакими скринингами.

Если не сделать серию операций, то мальчик останется инвалидом. 

Первая операция уже назначена на 5 октября в Сербии, на нее требуется более миллиона рублей. Около пятисот тысяч уже собрано, осталось еще около шестисот.

Средства собирает фонд имени Арины Тубис.

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Метки: 
патология
сбор средств
Петрозаводск
Карелия
Фонд имени Арины Тубис